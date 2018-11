Bad Segeberg (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am 20. Oktober 2018 hat die Kriminalpolizei Elmshorn die Unfallursache ermittelt, infolgedessen ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl gegen den Unfallverursacher erlassen hat. Zu dem Verkehrsunfall auf der L 111 in Hemdingen war es gegen 9 Uhr morgens gekommen. Ein Fahrer eines Kleinwagens geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit seinem Nissan mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Während der Micra-Fahrer mit leichten Verletzungen davon kam, zog sich der andere Verkehrsteilnehmer schwere Verletzungen zu. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 1,27 Promille fest, so dass zunächst alkoholbedingte Ausfallerscheinungen im Vordergrund der Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache standen. Die an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt und im weiteren Verlauf durch einen Sachverständigen untersucht. Nach verschiedenen Hinweisen verdichtete sich in der Folgewoche der Verdacht, dass der Unfall in suizidaler Absicht durch den 25 Jahre alten Fahrer des Kleinwagens herbeigeführt worden war. Dieser Verdacht konnte durch intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Elmshorn in der 43. Kalenderwoche erhärtet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Itzehoe wurde durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Itzehoe ein Haftbefehl wegen des versuchten Mordes gegen den Beschuldigten erlassen, welcher am 30. Oktober 2018 durch die Kriminalpolizei in Offenburg vollstreckt sowie noch am selben Tage seitens des Amtsgerichtes Baden-Baden verkündet wurde. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de