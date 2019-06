Bad Segeberg (ots) – Seit dem Nachmittag des gestrigen Montags, den 24. Juni 2019, wird der 75-jährige Siegfried B. aus Henstedt-Ulzburg vermisst. Der Vermisste ist nach einem Arzttermin im Hamburger Albertinen-Krankenhaus am gestrigen Vormittag nicht an seine Wohnanschrift zurückgekehrt. Der Vermisste ist zwischen 170 und 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er trägt graues Haar, einen grauen Oberlippenbart und eine Brille. Herr B. soll mit einer Jeanshose, einem blauen T-Shirt und einer grauen Jacke bekleidet sein. Es liegen Anhaltspunkte vor, dass der Vermisste mit seinem goldfarbenen Renault Megane mit dem Kennzeichen SE-SB 95 unterwegs ist. Herr B. soll in seiner räumlichen und zeitlichen Orientierung eingeschränkt sein. Laut Auskunft seiner Angehörigen benötigt Herr B. dringend ärztliche Hilfe und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend an den Polizeinotruf 110 oder eine andere Polizeidienststelle zu wenden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de