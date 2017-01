POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Alter Burgwall / Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots) – Am 14.01.17 ist es in Henstedt-Ulzburg in der Straße Alter Burgwall zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die Polizei nun nach Unfallzeugen sucht. Am Samstag, in der Zeit von 15.45 Uhr bis 21.30 Uhr wurde ein auf der Fahrbahn geparkter Volvo im Bereich der Fahrertür angefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro. Die Polizei Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04193/99130 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de