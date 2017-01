POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Beckersbergring / Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Donnerstagvormittag ist es auf dem Parkplatz hinter dem Ärztehaus in der Beckersbergstraße in Henstedt-Ulzburg zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 8.45 Uhr und 11.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz ein brauner VW Sharan angefahren. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Die Polizei Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04193/99130 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de