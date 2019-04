Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr ist es in Henstedt-Ulzburg zu einer Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gekommen. Der Fahrer besaß zudem keinen Führerschein mehr. Den aufmerksamen Beamten des Polizeireviers Kaltenkirchen fiel auf der Hamburger Straße ein ihnen bereits gut bekannter Mann auf, der ihnen während ihrer Streife in einem Nissan entgegenkam. Am Auto waren Kennzeichen aus dem Kreis Pinneberg montiert, obwohl der Mann aus Kaltenkirchen stammt. Die Beamten kontrollierten den Nissan. Der 32-jährige Fahrer gab zu, dass die verwendeten Nummernschilder gestohlen seien. Er räumte auch ein, Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben. Auf der Dienststelle entnahm ein angeforderter Arzt daraufhin eine Blutprobe. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten den Nissan sicher, da der Mann in der Vergangenheit wiederholt wegen derartiger Delikte auffällig geworden war. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de