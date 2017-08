Bad Segeberg (ots) – In der Nacht auf Dienstag ist es zu einem Einbruch in ein Fotogeschäft in Henstedt-Ulzburg gekommen, infolgedessen die Täter mit der Beute flüchten konnten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gestern Morgen gegen 7:40 Uhr bemerkte die Geschäftsführerin eines Fotogeschäftes in der Hamburger Straße, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschafft hatten. Bei einer anschließenden Überprüfung musste die 39jährige Frau feststellen, dass der oder die Täter Waren mit einem Geldwert in vierstelliger Höhe erbeuteten. Wohin die Täter letztlich flüchteten, ist nicht bekannt. Hinweise zu diesem Einbruch nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt unter 040-528060 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Markus Bitter Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: Markus.Bitter@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de