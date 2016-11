POL-SE: Henstedt-Ulzburg / Festnahme zweier Drogendealer aus Henstedt-Ulzburg

Bad Segeberg (ots) – Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Norderstedt hat am Mittwoch, den 09.11.16, verbotene Rauschmittel und Bargeld bei zwei mutmaßlichen Drogendealern aus Henstedt-Ulzburg beschlagnahmt. Die Ermittlungsverfahren richten sich gegen einen 20-jährigen und einen 27-jährigen Mann aus Henstedt-Ulzburg. Ausschlaggebend waren Vernehmungsaussagen von Abnehmern, durch welche die mutmaßlichen Drogenhändler entscheidend belastet wurden. Die Staatsanwaltschaft Kiel beantragte Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Kiel, die am Mittwoch durch die Beamten der Kriminalpolizei Norderstedt umgesetzt wurden. Hierbei gelang den Drogenfahndern bei dem 27-jährigen Haupttäter die Beschlagnahme von circa 250 Gramm Marihuana, knapp 30 Gramm Amphetamin, zweier Einhandmesser sowie 865 Euro Bargeld, das mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt. Sein 20-jähriger Mittäter wurde ebenso im Besitz illegaler Drogen, allerdings in geringeren Mengen, angetroffen. Bei ihm beschlagnahmten die Beamten 120 Euro Bargeld. Nach Abschluss der Sofortmaßnahmen wurden die Beschuldigten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel mangels Haftgründen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die bei dem Haupttäter sichergestellten Betäubungsmittel überschreiten die sogenannte nicht geringe Menge schon jetzt erheblich. Hier ist vom Gesetz eine Mindeststrafe von nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe vorgesehen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de