Bad Segeberg (ots) – Am Montagnachmittag wurden bei der Polizei in Henstedt-Ulzburg eine Verkehrsunfallflucht und eine fährlässige Körperverletzung angezeigt, die sich bereits am Freitag, den 07.09.18, in Henstedt-Ulzburg ereignet hatte. Gegen 06.20 Uhr war im Galgenweg eine 17-jährige Radfahrerin aus Henstedt-Ulzburg von dem Fahrer oder der Fahrerin eines schwarzen Kombis in einer Rechtskurve mit so wenig Seitenabstand überholt worden, dass diese beim notwendigen Ausweichmanöver stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Hamburger Straße. Der Unfallverursacher oder eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Henstedt-Ulzburg unter 04193-99130 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2020 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de