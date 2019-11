Ex-Weltmeister hört auf: Glandorf beendet im Sommer seine Handball-Karriere Flensburg (dpa) - Ex-Weltmeister Holger Glandorf geht am Ende der aktuellen Saison in den Handball-Ruhestand. Ich höre in jedem Fall auf", sagte der Rückraumspieler des deutschen Meisters SG Flensburg-Handewitt bei Sky. Er bleibe Verein und Mannschaft aber erhalten: "Ich werde in die Geschäftsstelle

Mehrere Verletzte bei Fahrradunfällen in Brandenburg Tauche/Erkner (dpa/bb) – Bei mehreren Fahrradunfällen sind am Montag in Brandenburg insgesamt fünf Menschen teils schwer verletzt worden. In Erkner (Oder-Spree) wurde ein 11-jähriger Junge verletzt, als er auf seinem Fahrrad mit einem Auto zusammenstieß. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhau

Merkel im Interview: "Man muss mit gepfefferten Gegenargumenten rechnen" Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in einem großen Interview zur Diskussion um die Meinungsfreiheit in Deutschland geäußert, zu DDR-BRD-Vergleichen – und zu den Wahlerfolgen der AfD. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich kritisch zu den jüngsten Wahlerfolgen der AfD in Ostdeutschland geäußert.

"Recht auf Stadt" fordert Diskussion zu Mietendeckel Das Initiativennetzwerk "Recht auf Stadt" fordert in Hamburg eine Diskussion um einen Mietendeckel nach Berliner Vorbild. Bei einer Protestaktion am Dienstag sagte Niels Boeing von "Recht auf Stadt": "Der Hamburger Senat soll sich mit dem Mietendeckel beschäftigen und das Thema nicht einfach als irr

Universum will mit Harutyunyan zweistelligen TV-Marktanteil Der neue Hamburger Universum-Boxstall möchte bei seiner TV-Premiere eine beachtliche Zuschauerresonanz erzielen. "Wir wollen einen zweistelligen Marktanteil", sagte Ismail Özen-Otto, Chef des Unternehmens, am Dienstag in seinem Gym am Hamburger Fischmarkt. Das ZDF wird an diesem Samstag den Hauptkam

Schäden am Auto: Wer zahlt für Schäden von Vandalismus Wer in Hamburg oder Berlin wohnt, sollte sein Auto lieber nicht in Gebieten parken, in denen Randalierer ihr Unwesen treiben. Auf etwaigen Schäden durch Vandalismus könnten Sie nämlich sitzen bleiben. Abgeknickte Antenne, eingeschlagene Scheiben oder ruinierter Lack: Was übernimmt welche Versicheru

Hamburgs Hauptstraßen in besserem Zustand Die Sanierung der Hamburger Hauptverkehrsstraßen kommt nach dem neuen Straßenzustandsbericht des Senats voran. Mehr als 70 Prozent der Straßen in dieser Kategorie seien in einem guten oder sehr guten Zustand, sagte Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Dienstag. Ebenso gut erhalten sei

HSV-Ikone Uwe Seeler feiert 83. Geburtstag Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport. 14.59 Uhr: FC St. Pauli bereitet sich auf Bochum-Sp

Gast-Branchen: Tourismusverband will bessere Infrastruktur Innenstadtbelebung, Flughafen-Check-in am Bahnhof und mehr Azubi-Wohnheime: Der Hamburger Tourismusverband hat im Vorfeld der Bürgerschaftswahlen 2020 einen satten Forderungskatalog an die Politik vorgelegt. Am Dienstag klagte der Verband in Hamburg über mangelnde Anerkennung von Hotellerie und Gast