POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Hamburger Straße / Polizei erbittet Hinweise nach einer Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 23.02.17, kam es in Henstedt-Ulzburg gegen 08.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer BMW, der auf einem Parkplatz in der Hamburger Straße (Höhe Nr. 20) abgestellt war, wurde in der 5-minütigen Abwesenheit des Eigentümers beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Henstedt-Ulzburg unter 04193-99130. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de