POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Hamburger Straße / Polizei erbittet Hinweise nach Raubüberfall in Henstedt-Ulzburg

Bad Segeberg (ots) – Am Samstag, den 04.02.17, kam es in Henstedt-Ulzburg zu einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Hamburger Straße. Um kurz vor halb fünf betraten zwei maskierte Täter die Spielhalle und verlangten unter Vorhalt einer Pistole Bargeld. Anschließend flohen sie mit mehreren hundert Euro in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Die Räuber werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: schlank, etwa 1,85 bis 1,90 m, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Hose, sprach fließend Deutsch 2. Täter: kräftig, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Hose Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Wer hat die Tat, die flüchtigen Täter oder eventuelle Vorbereitungshandlungen beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de