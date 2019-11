RND: Innenminister beschäftigen sich mit Gewalt beim Fußball Die Innenminister der deutschen Bundesländer wollen sich bei ihrer Konferenz in der nächsten Woche in Lübeck mit dem Thema Gewalt bei Amateurfußball-Spielen beschäftigen. Das geht nach einem Bericht des "RedaktionsNetzwerks Deutschland" (RND) aus einer Beschlussvorlage des mecklenburg-vorpommerschen

Fall Jenny Böken: Zeugin drohen Konsequenzen Eine nach Auffassung der Staatsanwaltschaft unglaubwürdige Zeugin im mysteriösen Todesfall der "Gorch Fock"-Kadettin Jenny Böken muss möglicherweise mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Ein Sprecher der Kieler Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag eine Prüfung, ob gegen die Zeugin ein Ermit

19-Jähriger verletzt Frau mit Messer: Untersuchungshaft Ein 19-Jähriger, der am Mittwoch eine 44-jährige Frau in Perleberg mit einem Messer verletzt hat, ist in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann sei zuvor einem Amtsrichter vorgeführt worden, der die Haft anordnete. Der 19-Jährige Deutsche hatte die Frau vor ihrem parkende

Vor Großeinsatz in der Lausitz: Polizisten posieren vor Graffiti "Stoppt Ende Gelände!" Potsdam (dpa) - Neun Polizisten aus Brandenburg haben vor einem Graffiti mit dem Slogan "Stoppt Ende Gelände" posiert - dafür sind sie nun von dem geplanten Großeinsatz rund um die Klimaproteste am Wochenende in der Lausitz ausgeschlossen worden. Das teilte die Polizei Brandenburg am Donnerstagabend

Polizei: 7500 Klima-Demonstranten in Kiel Im Rahmen der weltweiten Klimaproteste haben am Freitag auch in Schleswig-Holstein Tausende Menschen für einen radikalen Wandel in der Klimapolitik demonstriert. An der landesweit größten Demonstration in Kiel beteiligten sich laut Polizei rund 7500 Demonstranten, die Veranstalter sprachen von etwa

Weltkulturerbe: Vorhalle des Doms in Speyer in neuem Glanz Speyer (dpa) - Nach mehrmonatiger Sanierung leuchtet der historische Eingangsbereich des Doms in Speyer in neuem Glanz. "Bis auf das Fresko und kleinere Reste sind die Arbeiten in der Vorhalle abgeschlossen", sagte Domdekan Christoph Kohl am Freitag in der pfälzischen Stadt am Rhein. Mit 890.000 Eur

Eine Tonne Knaller aus Polen sichergestellt: Keine Papiere Rund 1, 1 Tonnen Pyrotechnik hat der Zoll bei der Kontrolle eines Kleintransporters auf der Autobahn 12 in Frankfurt (Oder) sichergestellt. Der Fahrer habe die unterschiedlichen Feuerwerkskörper mit einem Gewicht von 1133 Kilogramm ohne die nötige Erlaubnis transportiert, wie eine Sprecherin des Zoll

Albrecht und Heinold fordern Nachbesserungen am Klimapaket Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat deutliche Nachbesserungen am Klimapaket der Bundesregierung gefordert. "Das GroKo-Klimapaket reicht nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen", sagte Albrecht am Freitag. Deutschland verliere weitere Jahre, um das Ruder rumzureißen.

Neumünsters Oberbürgermeister scheidet 2021 aus dem Amt Neumünsters Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU, früher parteilos) wird 2021 nicht mehr für eine dritte Amtszeit kandidieren. Er wolle sich neuen beruflichen und persönlichen Herausforderungen stellen, schrieb der 52-Jährige auf Facebook. Tauras ist seit September 2009 Oberbürgermeister. "Neumünster