POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Hermann-Löns-Weg / Polizei nimmt drei Einbrecher fest

Bad Segeberg (ots) – Am Freitag, den 12.05.17, konnte die Polizei in Henstedt-Ulzburg drei Einbrecher festnehmen. Die Polizeibeamten bemerkten gegen 15.00 Uhr drei Männer, die gerade eine Terrassentür eines Einfamilienhauses im Hermann-Löns-Weg aufbrachen. Die drei Männer im Alter von 16 bis 37 Jahren aus Chile konnten vorläufig festgenommen werden. Das Stehlgut (Schmuck) konnte bei ihnen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Zwei der Männer zeigten sich in der anschließenden Haftvorführung teilgeständig. Haftbefehle ergingen mangels Haftgrund nicht. Der 16-Jährige musste bereits zuvor mangels dringenden Tatverdachts entlassen werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de