POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Industriestraße / Polizei erbittet Hinweise nach Körperverletzung

Bad Segeberg (ots) – Am Samstag, den 24.06.17, kam es in Henstedt-Ulzburg zu einer Schlägerei in der Industriestraße. Zwischen 05.20 und 05.30 Uhr sollen sich auf dem Parkplatz einer dortigen Diskothek etwa zehn Personen geschlagen haben. Die Polizei konnte nur noch einen der Beteiligten antreffen. Es handelt sich hierbei um einen 22-Jährigen aus Kaltenkirchen, der angab, dass er lediglich schlichten wollte. Der 23-Jährige wurde nach eigenen Angaben angegriffen, mit Fäusten und Füßen geschlagen und getreten. Hierbei verlor er drei Zähne und wurde noch am Ort des Geschehens medizinisch versorgt. Die Polizei Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04193-99130 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de