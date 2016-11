POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Kirchweg / Radfahrer tritt Fußgänger

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwochabend ist im Kirchweg ein Fußgänger von einem Fahrradfahrer durch einen Fußtritt verletzt worden. Gegen 21.50 Uhr ging ein 51-jähriger Mann auf dem Fußweg des Kirchwegs in Richtung Kaltenkirchen, als sich in Höhe des Tierheims zwei Fahrradfahrer von hinten näherten. Laut Angaben des Fußgängers habe einer der Fahrradfahrer ihn unvermittelt in den Rücken getreten, so dass er vornüber fiel und sich leicht verletzte. Die beiden Männer setzten ihre Fahrt fort. Sie trugen beide dicke Winterjacken und schwarze Pudelmützen und unterhielten sich in ausländischer Sprache. Rettungssanitäter brachten den Gestürzten in ein naheliegendes Krankenhaus. Die Polizei in Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter 04193/99130 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de