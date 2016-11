POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Kirchweg / Unbekannte beschädigen Bushaltestellenschild

Bad Segeberg (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, meldete ein aufmerksamer Bürger, dass das Bushaltestelleschild der HVV an der Haltestelle „Lise-Meitner-Straße“ umgekippt worden war. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der rechteckige Metallpfahl in einer Höhe von einem Meter vermutlich mit einem Trennschleifer durchtrennt worden war. Die Polizei in Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die lautes Flexen oder verdächtige Personen an der Haltestelle bemerkt haben, sich unter 04193/99130 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de