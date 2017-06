POL-SE: Henstedt-Ulzburg – Mann vermisst – Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und um Verbreitung durch die Medien

Bad Segeberg (ots) – Seit letzter Woche (Donnerstag, den 1. Juni 2017, 7 Uhr) wird ein 58-jähriger Mann aus Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung und Verbreitung der Fahndung durch die Medien Eine Personenbeschreibung des Herrn liegt vor: Herr Propp ist etwa 1,8 Meter groß, wiegt 99 Kilogramm und verfügt neben einer kräftigen Statur über kurzes graues Haar und einen drei-Tage-Bart. Auffällig ist eine etwa 8 Zentimeter lange frische OP-Narbe am Kopf. Viktor Propp ist vermutlich mit einer schwarzen Trainingshose und einer dunklen kurzärmligen Oberbekleidung (möglicherweise einem Poloshirt) bekleidet. Die vermisste Person ist nach einer erst kürzlich erfolgten OP aus dem Universitätsklinikum in der Martinistraße in Hamburg-Eppendorf abgängig und benötigt möglicherweise ärztliche Hilfe, infolgedessen die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung bittet. Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort der Person bitte umgehend an die 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de