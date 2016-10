POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Maurepasstraße Einmündung Am Trotz / Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Bad Segeberg (ots) – Am Freitag, dem 30.9.16, gegen 7.30 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, durch den ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 15- jähriger Schüler mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Straße „Am Trotz“ in Richtung Maurepasstraße. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam dem Schüler kurz vor der Maurepasstraße plötzlich ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg entgegen, der mit dem Lenker gegen seinen Fahrradlenker stieß. Der Schüler verlor hierdurch die Kontrolle über sein Fahrrad, stieß gegen einen auf der Fahrbahn wartenden Pkw und stürzte. Hierdurch verletzte er sich leicht. Sowohl das Rad als auch der Pkw wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 650 Euro geschätzt. Der andere Fahrradfahrer setzte seine Fahrt in der Straße „Am Trotz“ fort. Es soll sich um einen etwa 40 Jahre alten, schlanken Mann mit kurzen Haaren gehandelt haben. Die Polizei in Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der beteiligte Fahrradfahrer und mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 04193/99130 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

