POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Moorweg / Polizei erbittet Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwochnachmittag, den 12.10.16, kam es in Henstedt-Ulzburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 16.30 und 17.30 Uhr wurde ein im Moorweg abgestellter Fiat 500 angefahren, welcher im dortigen Wendehammer stand. Der Unfallverursacher flüchtete. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04193-99130 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de