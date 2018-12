Bad Segeberg (ots) – Am Montag, den 04.12.18, fährt ein Mann direkt nach einer misslungenen Führerscheinprüfung mit einem Pkw davon. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass er soeben mitbekommen habe, dass ein Mann durch die Führerscheinprüfung gefallen sei und sich direkt im Anschluss in einen Pkw gesetzt habe und davongefahren sei. Die Polizei konnte das vom Zeugen beschriebene Fahrzeug in der Norderstedter Straße sichten. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 38-Jährige aus Henstedt-Ulzburg tatsächlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurde lediglich ein in Deutschland nicht gültiger Führerschein aus dem außereuropäischen Ausland vorgezeigt. Spätestens nach sechs Monaten hätte der in Henstedt-Ulzburg lebende Mann eine europäische Berechtigung erwerben müssen. Diese hatte der 38-Jährige nicht. Wie sich herausstellte, war er tatsächlich kurz zuvor durch die Prüfung gefallen. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de