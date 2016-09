POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Norderstedter Straße / Diebe schleichen sich ins Haus und entwenden Bargeld

Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, gegen 12.45 Uhr, stellte eine Frau auf ihrem Grundstück zwei unbekannte Männer fest, die nach Altmetall fragten. Als sie verneinte, verließen die Männer das Grundstück. Später stellte die Frau fest, dass jemand unberechtigt in ihrem Haus gewesen sein muss und Bargeld aus den Räumlichkeiten entwendet hatte. Nach Angaben der Geschädigten waren die Verdächtigten ungefähr 40 Jahre alt und hatten ein gepflegtes Äußeres. Die Polizei in Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, ob diese beiden Männer in der Umgebung aufgefallen sind und ob ein Fahrzeug, das den vermeintlichen Schrottsammlern zugeordnet werden kann, gesehen wurde. Hinweise bitte an die Polizei unter 04193/99130. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Quelle: presseportal.de