Bad Segeberg (ots) – Gestern ist es in Henstedt-Ulzburg zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Um 20:00 Uhr teilte ein Zeuge den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt mit. Ein VW-Transporter, mit Hamburger Kennzeichen, befuhr in deutlichen Schlangenlinien die Norderstedter Straße in Richtung Norden. Die alarmierten Beamten trafen noch in der Norderstedter Straße auf das Fahrzeug. Auch sie konnten die erheblich auffällige Fahrweise feststellten. Die Schlangenlinien erstreckten sich vom Gehweg bis hin in die Gegenfahrbahn. Kurz vor dem Kreisel Norderstedter Straße / Dorfstraße konnte der Transporter angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrer aus Norderstedt betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Zusätzlich ist bei dem in der Kontrolle vorgelegten litauischen Führerschein nach dem jetzigen Ermittlungsstand davon auszugehen, dass es sich um eine Fälschung handelt. Eine weitere Überprüfung ergab, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis bereits unanfechtbar entzogen wurde. Somit ist davon auszugehen, dass der Fahrer nicht nur betrunken, sondern auch ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de