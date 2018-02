Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, 06.02.2018, hat ein Mann aus Henstedt-Ulzburg auf dem Aldi-Parkplatz im Dammstücken einen anderen PKW angefahren. Beim rückwärts Ausparken mit seinem grauen Mercedes-Benz touchierte er mit der Stoßstange einen grauen Opel mit Segeberger Kennzeichen. Dabei beschädigte er den Opel leicht an der Tür hinten links (ca. 3-4 cm langer Kratzer). Obwohl der Verursacher noch wartete und auch in dem Discounter nachfragte, konnte er den Geschädigten nicht antreffen. Die Polizei sucht jetzt nach dem Geschädigten. Dieser möge sich bitte unter Tel. 04193 / 99130 an die Dienststelle in Henstedt-Ulzburg wenden. Der Vorfall ereignete sich etwa um 10:45 Uhr. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de