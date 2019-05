Bad Segeberg (ots) – Bereits am vergangenen Montag ist es in der Gutenbergstraße in Henstedt-Ulzburg, auf dem Parkplatz von Aldi, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine bisher unbekannte Person parkte zwischen 13:40 und 13:55 Uhr vor dem Supermarkt aus und fuhr dabei gegen einen Mercedes der C-Klasse. An der hinteren Stoßstange des Mercedes entstanden Schrammen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben und Angaben zu dem geflüchteten Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei Henstedt-Ulzburg unter der Telefonnummer 04193-99130 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de