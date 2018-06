Bad Segeberg (ots) – Zwischen dem vergangenen Donnerstag, gegen 17 Uhr, und dem gestrigen Montag, gegen 07 Uhr, ist es in Henstedt-Ulzburg zu einem Verkehrsunfall kommen, von welchem sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernt hat. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Der beschädigte Transporter war im Tatzeitraum in der Straße Am Ring abgestellt. Am Montagmorgen konnte der Nutzer einen Sachschaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Auf Grund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass ein Verkehrsunfall ursächlich ist. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige Angaben machen dazu können, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Henstedt-Ulzburg unter 04193 / 9913-0 mitzuteilen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de