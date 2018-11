Bad Segeberg (ots) – In Henstedt-Ulzburg kam es vermutlich am Samstag, den 17.11.18, zu vier Wohnungseinbrüchen. Bei mindestens drei der Taten verschafften sich die oder der Täter in der Zeit von 16:40 Uhr bis kurz nach Mitternacht gewaltsam Zugang über die Terrassentüren. Die vierte Tat wurde bereits gegen 11:00 Uhr angezeigt und geschah irgendwann ab dem 14.11.18, 14:00 Uhr. In zwei Fällen blieb es bei einem Einbruchsversuch. Betroffen waren Häuser in der Grünberger Straße, dem Wacholderweg, dem Immenbarg und der Straße „An der Alsterquelle.“ Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Soko Wohnung hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de