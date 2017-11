Bad Segeberg (ots) – Im Bereich der Gutenbergstraße ist es am vergangenen Freitag, den 10. November 2017, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sowie den flüchtigen Unfallfahrer sucht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr eine 27-jährige Fahrradfahrerin gemeinsam mit ihrer sich ebenfalls auf dem Damenrad in einem entsprechenden Kindersitz befindlichen zweijährigen Tochter gegen 17:40 Uhr die Gutenbergstraße in Richtung des Tiedenkamps. Ein ihr entgegenkommender schwarzer Geländewagen, besetzt mit einem etwa 55-jährigen Mann mit grauem Haar, fuhr zu diesem Zeitpunkt soweit auf die Fahrspur der Zweiradfahrerin rüber, dass sich diese gezwungen sah, nach rechts auszuweichen. Hierbei verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte mit dem Fahrrad zu Boden. Während das Kind unverletzt blieb, zog sich die Mutter leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des PKW setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem in Rede stehenden Geländewagen machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04193-99130 der Polizei Henstedt-Ulzburg mitzuteilen. Weiter fordert die Polizei den Unfallverursacher auf, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de