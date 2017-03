POL-SE: Henstedt-Ulzburg – Polizei stellt Plantage sicher

Bad Segeberg (ots) – Die Polizei hat am gestrigen Tage eine Cannabis-Plantage in Henstedt-Ulzburg sichergestellt und infolgedessen drei Personen festgenommen. Als Ausfluss vorangegangenen Ermittlungen durchsuchten die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei Norderstedt die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses im Ortsteil Henstedt und entdeckten dabei eine sich in Betrieb befindliche Indoor-Plantage im Keller des Hauses. Die Cannabisaufzucht verfügte über mehr als 200 Cannabispflanzen, von denen 60 in voller Blüte standen. Die übrigen Pflanzen befanden sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung noch im Wachstum. In einem der Kellerräume stießen die Polizistinnen und Polizisten der Ermittlungsgruppe Rauschgift darüber hinaus auf eine erhebliche Menge an zur Trocknung ausgelegten Cannabisblüten sowie auf entsprechende Reste bereits abgeernteter Cannabispflanzen. Im weiteren Verlauf nahmen die Ermittler drei Bewohner des Hauses fest, welche derweil m Verdacht stehen, die vorgefundene Anlage betrieben zu haben. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 51, 49 und 20 Jahren zeigten sich zum Teil geständig und offenbarten somit die vorliegenden Strukturen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden sie am Abend auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Kiel zunächst allesamt mangels Haftgründen auf freien Fuß gesetzt. Die in dem Einfamilienhaus sichergestellten Betäubungsmittel überschreiten die sogenannte nicht geringe Menge erheblich. Hier ist vom Gesetz eine Mindeststrafe von nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe vorgesehen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de