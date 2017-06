POL-SE: Henstedt-Ulzburg / Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer Beschädigung an einer Mauer an dem Fußweg vor der Erlöserkirche in der Kisdorfer Straße machen können. Bereits am 08. Juni zwischen 21:00 und 21:30 Uhr soll es auf dem Parkplatz der Kirche während einer Veranstaltung zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein. Eine blonde Fahrzeugführerin habe mit einem dunklen Pkw Mercedes die erhebliche Beschädigung verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht angegeben werden. Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04193-99130. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de