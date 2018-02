Bad Segeberg (ots) – Im Stadtgebiet soll es in den vergangenen Tagen mehrfach zum Auftreten angeblicher Spendensammler gekommen sein. Am Mittwochnachmittag sollen im Bereich des Baumarktes in der Heinrich-Sebelien-Straße Personen aufgetreten sein, die angeblich für wohltätige Zwecke sammeln würden. Bei der Übergabe des Geldes an den vermeintlichen Sammler, soll dieser oder ein Komplize ein Klemmbrett über die geöffnete Geldbörse des Spendenden gehalten haben, um so möglicherweise weiteres Bargeld aus dem Portmonee zu stehlen. Der Betroffene bemerkte offenbar den versuchten Diebstahl, woraufhin die Tatverdächtigen flohen. Hierzu soll ein goldfarbener VW Passat mit ausländischen Kennzeichen verwendet worden sein. Dieses Geschehen gelangte der Polizeistation Henstedt-Ulzburg lediglich über Dritte zur Kenntnis. Vor diesem Hintergrund bitten die Beamten darum, dass sich mögliche Geschädigte bei der Wache in Henstedt-Ulzburg melden. Zu ähnlichen Vorfällen beziehungsweise möglichen Versuchstaten soll es zudem im Gewerbepark als auch in einigen Supermärkten gekommen sein. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor betrügerischen Spendensammlern und rät zur Vorsicht. Hinweise nimmt die Polizeistation Henstedt-Ulzburg unter 04193 99130 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

