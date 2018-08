Bad Segeberg (ots) – Aufgrund einer technischen Umstellung an der Telefonanlage ist die Polizeistation Henstedt-Ulzburg am morgigen Dienstag, 21.08.2018, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr telefonisch nicht zu erreichen. Für Anliegen ohne zeitliche Dringlichkeit können sich die Bürger unter der Rufnummer 04191 30880 telefonisch an die Polizei in Kaltenkirchen wenden. Die Beamten werden die Anliegen entsprechend weiterleiten. In dringenden Fällen ist wie gewohnt der Polizeinotruf 110 zu wählen. Die Dienststelle in Henstedt-Ulzburg ist am Dienstag regulär besetzt und kann somit auch persönlich aufgesucht werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de