POL-SE: Henstedt-Ulzburg / Polizeieinsatz aufgrund einer Wahlkampfveranstaltung und einer Kundgebung

Bad Segeberg (ots) – Heute Abend, am 28.04.17, findet im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg eine Wahlkampfveranstaltung der AfD statt. Beginn ist 19.00 Uhr. Ab 17.30 Uhr halten zusätzlich die Jusos Segeberg eine stationäre Kundgebung unter dem Motto „Aufstehen gegen rechts“ in der Beckersbergstraße ab. Kundgebungsort ist die Freifläche vor dem Schwimmbad, in unmittelbarer Nähe zur Wahlkampfveranstaltung. Beide Veranstaltungen werden durch die Polizei begleitet. Für diesbezügliche Rückfragen können Pressevertreter unter 0151-11717416 einen Polizeipressesprecher erreichen oder am Veranstaltungsort antreffen. Nach Ende der Veranstaltungen erfolgt eine Abschlussmeldung. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de