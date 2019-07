Bad Segeberg (ots) – Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Telefonanlage ist die Polizeistation Henstedt-Ulzburg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 10./11. Juli 2019, in der Zeit ab 19 Uhr voraussichtlich bis Mitternacht telefonisch nicht zu erreichen. Für Anliegen ohne zeitliche Dringlichkeit können sich die Bürgerinnen und Bürger unter der Rufnummer 04191 30880 telefonisch an die Polizei in Kaltenkirchen wenden. Die Beamten werden die Anliegen entsprechend weiterleiten. In dringenden Fällen ist wie gewohnt der Polizeinotruf 110 zu wählen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de