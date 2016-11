POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Schlesienstraße / Rentnerin wird von angeblichen Gärtnern betrogen

Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 03.11.16, wurde eine Rentnerin in Henstedt-Ulzburg von drei angeblichen Gärtnern betrogen. Diese hatten der Dame an der Haustür ihre Hilfe bei der Gartenarbeit angeboten. Ohne in der Zeit von 11.45 bis 12.45 Uhr nennenswerte Arbeiten durchgeführt zu haben, verschwanden sie jedoch mit dem „Arbeitslohn“ in Höhe von mehreren hundert Euro, den man zuvor gemeinsam von einer Bank in der Hamburger Straße geholt hatte. Hierzu wurde die Rentnerin von zwei der Männer in einem blauem Transporter mitgenommen, der vorne drei Sitzplätze hatte. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Person: männlich, etwa 30 Jahre alt, zirka 1,70 m groß, dunkle Haare, europäisch, sprach mit ausländischem Dialekt. 2. Person: männlich, schlank, etwa 25 Jahre alt, zirka 1,80 m groß, dunkle Haare, europäisch, sprach mit ausländischem Dialekt. 3. Person: männlich, schlank, etwa 30 Jahre alt, zirka 1,80 m groß, europäisch, sprach mit ausländischem Dialekt und trug eine dunkle Pudelmütze. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Wer hat die Männer bemerkt und kann sie oder das dazugehörige Fahrzeug näher beschreiben? Wem wurde ebenfalls derartige Hilfe angeboten und wer kann aus diesem Grund möglicherweise ebenfalls Hinweise geben? Tipp der Polizei: Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen an der Haustür Gartenarbeiten oder spontane Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) angeboten werden. Tatsächlich sofort angefangene Arbeiten dienen nur der Täuschung und werden in der Regel nicht beendet und/oder weisen Mängel auf. Zahlen Sie niemals Geld im Voraus! Weitere Informationen finden Sie unter: h ttp://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ tipps.html Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de