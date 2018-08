Bad Segeberg (ots) – Am Sonntagabend ist es auf der Götzberger Straße (Landesstraße 75) zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Gegen 19:36 Uhr fuhr ein 59 Jahre alter Mann aus dem Kreis Stormarn mit seinem Motorrad aus Richtung Henstedt-Ulzburg in Richtung Götzberg. Ungefähr auf halber Strecke zwischen den Ortsteilen Henstedt und Götzberg kollidierte er im Bereich einer Senke mit einem Reh, kam anschließend zu Fall und rutschte gegen eine Leitplanke. Hinzukommende Autofahrer leisteten sofort Erste Hilfe für den Verletzten und reanimierten ihn. Die alarmierten Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber erschienen schnell an der Unfallstelle. Aufgrund der Schwere der erlittenen Verletzungen verstarb der Verunglückte an der Unfallstelle. Polizeibeamte befragten Zeugen, übernahmen die Absperrung der Unfallstelle und nahmen den Verkehrsunfall auf. Gegen 21:00 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de