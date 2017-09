Bad Segeberg (ots) – Gestern ist es in Hensedt-Ulzburg, in der Kisdorfer Straße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-jähriger Mann war mit seinem Roller auf der Kisdorfer Straße in Richtung Kisdorf unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Zuerst fuhr er gegen den dortigen Kantstein, dann über einen Geh- und Radweg und schließlich kam er an einem Wall zum Stehen. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, war nur noch der Roller vor Ort. Ein besorgter Bürger hatte den leicht verletzten Mann bereits zu seiner Wohnanschrift gebracht. Dort traf die Polizei auf den Rollerfahrer, der mit 2,81 Promille erheblich alkoholisiert war. Da dieser noch einen Nachtrunk angab, wurden zwei Blutproben entnommen. Der genaue Wert für den Unfallzeitpunkt wird jetzt ermittelt. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall zum Glück nicht beteiligt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de