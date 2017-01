POL-SE: Henstedt-Ulzburg – Unfallflucht – Wer kann Hinweise geben?

Bad Segeberg (ots) – Am Bahnhof Ulzburg-Süd in der Kranichstraße ist es gestern zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sowie den flüchtigen Unfallverursacher sucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von 6.45 Uhr bis 14.30 Uhr vermutlich beim Rangieren auf dem P & R – Parkplatz einen dort abgestellten roten Seat Ibiza und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. An dem Fahrzeug entstand aufgrund der Beschädigungen im Bereich der Fahrertür ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04193-99130 der Polizei Henstedt-Ulzburg mitzuteilen. Weiter fordert die Polizei den Unfallverursacher auf, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de