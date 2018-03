Bad Segeberg (ots) – Am Montag ist es in Henstedt-Ulzburg zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 53-jährige aus Henstedt-Ulzburg parkte ihren weißen Fiat 500 zwischen 09:00 – 15:00 Uhr auf einem Parkstreifen in der Straße Tiedenkamp. In dem Zeitraum wurde ihr Auto von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Seitenteil hinten links wurde eingedrückt und auf einer Höhe von ca. 65 – 70 cm zerkratzt. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 10. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Henstedt-Ulzburg unter Tel. 04193 / 99130 entgegen. Der Unfallverursacher wird aufgefordert, sich unverzüglich bei der Polizei zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

