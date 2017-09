Bad Segeberg (ots) – Am Montag, 11.09.17, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht im Dammstücken 35-43 in Henstedt-Ulzuburg gekommen. Der Geschädigte hatte seinen weißen PKW Skoda auf dem Parkplatz bei Budnikowski abgestellt. In der Zeit von 08:00 – 18:05 Uhr wurde das Fahrzeug von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Stoßstange hinten rechts beschädigt. Durch die Polizei konnte roter Farbabrieb von dem Verursacher festgestellt und gesichert werden. Weiterhin fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder den Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04193 / 99130 an die Polizei in Henstedt-Ulzburg zu wenden. Der Unfallverursacher wird aufgefordert, sich unverzüglich bei der Polizei zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de