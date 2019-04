Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Sonntagnachmittag führte der Kreisverband der AfD Segeberg ab 16:00 Uhr eine Veranstaltung anlässlich der bevorstehenden Europawahl im Bürgerhaus in der Beckersbergstraße durch. Das Bündnis „Henstedt-Ulzburg Nazifrei“ hatte im Vorfeld in unmittelbarer Nähe eine Versammlung angekündigt und entsprechend angemeldet. Zwecks Gewährleistung eines störungsfreien Ablaufs beider Veranstaltungen waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeidirektion Bad Segeberg vor Ort. Die Beamten erhielten darüber hinaus Unterstützung der Einsatzhundertschaft aus Eutin. Die Veranstaltung der AfD besuchten ungefähr 100 Personen. An der Versammlung im Außenbereich nahmen geschätzt 40 Personen teil. Zu nennenswerten Störungen kam es nicht. Lediglich im Vorfeld waren einzelne verbale Anfeindungen zu verzeichnen. Gegen 17:30 Uhr war die Außenversammlung beendet. Die Veranstaltung der AfD dauerte bis ungefähr 18:40 Uhr an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de