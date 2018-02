Bad Segeberg (ots) – Bereits am vergangenen Sonntag (04.02.2018) ist es in Henstedt-Ulzburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen. Gegen 03:45 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer (Geschädigter) mit seinem silbernen Toyota RAV 4 die Beckersbergstraße in Richtung Hamburger Straße. In Höhe der Beckersbergstraße Nr. 77 kam ihm ein Fahrzeug entgegen, das eigentlich wartepflichtig gewesen wäre, da auf seiner Fahrbahn andere Autos parkten. Das Fahrzeug hielt aber nicht an und fuhr an den parkenden Autos vorbei. Da der Geschädigte nicht mehr ausweichen konnte, kam es zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Kisdorfer Straße fort, ohne sich um den Unfall oder den verursachten Schaden zu kümmern. Beide Autos wurden an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem Geschädigten entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- EUR. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen silbernen VW-Golf älteren Baujahrs mit Segeberger Kennzeichen gehandelt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 04193 / 99130 an die Polizei in Henstedt-Ulzburg zu wenden. Der Unfallverursacher wird aufgefordert, sich unverzüglich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de