Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es in der Buschkoppel zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Um 07:24 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Henstedt-Ulzburg mit seinem VW Golf die Buschkoppel in Richtung Kisdorf. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab fuhr gegen einen Baum. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle brachten Rettungskräfte den schwer verletzten 21-Jährigen in eine Klink. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteilgt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de