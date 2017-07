POL-SE: Henstedt-Ulzburg / Zeugenaufruf nach Einbruch in Friseurladen und Reisebüro

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Montag, den 10. Juli 2017, auf Dienstag, den 11. Juli 2017, ist am Rathausplatz in einen Friseurladen und ein Reisebüro eingebrochen worden. Unbekannte Täter waren gewaltsam in die Geschäfte eingedrungen und hatten Bargeld sowie elektrische Geräte gestohlen. Eine Mitarbeiterin meldete am Dienstag gegen 07 Uhr den Einbruch in beide Geschäfte. Eintreffende Polizeibeamte fanden daraufhin zerstörte Eingangstüren des Friseurladens sowie des Reisebüros vor, durch die die unbekannten Täter in die Geschäfte gelangt sein müssen. Aus dem Friseurladen stahlen die Täter elektrische Geräte im Wert von über 1.000 Euro und eine niedrige, dreistellige Bargeldsumme. Im Reisebüro öffneten sie einen Tresor gewaltsam und entwendeten daraus einen niedrigen, vierstelligen Bargeldbetrag. Die Schadenshöhe bei beiden Taten wird auf insgesamt 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat machen oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Sachdienliche Angaben und Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Norderstedt unter 040-528060 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de