Bad Segeberg (ots) – Gestern ist es auf der Holmer Straße zwischen Holm und Hetlingen zu einem Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person gekommen. Um 16:15 Uhr wollte ein 18-Jähriger mit seinem VW Polo von einer Grundstücksausfahrt auf die Holmer Straße in Richtung Hetlingen einbiegen. Dabei übersah er einen 22-Jährigen der die Holmer Straße mit seinem Audi von Holm kommend in Richtung Hetlingen befuhr und dabei gerade einen weiteren Autofahrer überholt, der in gleicher Richtung unterwegs war. Auf der Holmer Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 18- und 22-Jährigen. Beide Autos waren nach dem Unfall erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der 18-Jährige und seine 20-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallgeschehens ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters an. Des Weiteren beschlagnahmte die Polizei beide Unfallwagen zur weiteren Begutachtung. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge blieb die Holmer Straße gesperrt. Beide Unfallfahrer kommen aus Hetlingen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de