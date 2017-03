POL-SE: Hitzhusen / Schlafender Verkehrsteilnehmer am Fahrbahnrand

Bad Segeberg (ots) – Am Sonntagmorgen um 07:36 Uhr hat ein Zeuge einen auf dem Fahrersitz schlafenden Verkehrsteilnehmer in einem laufenden VW Golf in weiß mit Itzehoer Kennzeichen festgestellt. Der Pkw stand halb auf der Fahrbahn und halb auf dem Grünstreifen. Der Zeuge versuchte zunächst den Mann zu wecken, stellte den Motor aus und verständigte dann die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten Atemalkoholgeruch und mehrere leere Dosen Bier im Fahrzeuginnern fest. Eine Überprüfung des Atemalkohols bei dem Mann ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Zeugen, die das Fahrzeug fahrend im öffentlichen Verkehrsraum gesehen haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Bad Bramstedt zu wenden. Können insbesondere Angaben zur Fahrweise, Fahrtstrecke und zum Fahrer gemacht werden? Hinweise bitte telefonisch an die zuständige Polizeidienststelle in Bad Bramstedt unter 04192/3911-0. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

