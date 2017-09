Bad Segeberg (ots) – In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstag ist es auf der B 206 zwischen Bad Bramstedt und Hitzhusen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw einen Fußgänger erfasst hat, der daraufhin seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Gegen kurz nach 04:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Itzehoe mit seinem Opel die B 206 von Bad Bramstedt in Richtung Itzehoe als er einen aus unbekannter Ursache auf der Fahrbahn befindlichen 23-jährigen Kaltenkirchener erfasste. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb der 23-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die eingesetzten Beamten riefen zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter hinzu. Die B 206 blieb bis circa 06:30 Uhr voll gesperrt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de