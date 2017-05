POL-SE: Högersdorf, B 206 / 72-Jähriger fährt Schlangenlinien mit 1,83 Promille

Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen wurde der Polizei von Zeugen berichtet, dass auf der B 206 bei Högersdorf ein Pkw in Schlangenlinien fährt und dabei schon Leitpfosten touchiert hatte und auch auf die Gegenfahrbahn geraten war. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den beschriebenen Pkw gegen 07.45 Uhr im Rahmen der Fahndung sichten und an der B 206 in Bad Segeberg anhalten. Der Fahrer, ein 72-Jähriger aus der Nähe von Bad Segeberg, gab auf Nachfrage an, dass er keine alkoholischen Getränke zu sich genommen hätte. Da die Beamten Atemalkohol wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte 1,83 Promille an. Daraufhin wurde dem 72-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Am Pkw des Rentners befanden sich frische Beschädigungen, zudem war der rechte Außenspiegel eingeklappt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de