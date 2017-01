POL-SE: Holm – „Guten Tag, ich soll Ihre Rohre überprüfen!“ – Polizei sucht dreisten Dieb und warnt vor falschen Handwerkern an der Haustür

Bad Segeberg (ots) – In der Gemeinde Holm im Kreis Pinneberg ist es gestern Vormittag zu einem Diebstahl von Bargeld gekommen, bei dessen Ausführung sich ein bislang unbekannter Täter mit falschen Angaben einen Zutritt in die Räumlichkeiten eines Hauses einer 77-Jährigen verschafft hat. Vor dem Hintergrund dieses Trickdiebstahls warnt die Polizei erneut vor derartigen Betrügern. Ein bisher unbekannter Mann klingelte gegen 10.45 Uhr an der Haustür einer 77-jährigen Bewohnerin eines Hauses in der Straße An de Masch und bat um Einlass, nachdem er der Dame eine frei erfundene Situation schilderte. Er soll der arglosen Frau in einem ersten Gespräch mitgeteilt haben, dass er aufgrund zeitnah anstehender Arbeiten an der Kanalisation die im Keller des Hauses befindlichen Rohre in Augenschein nehmen müsse, um die Rohrleitungen auf mögliche Beschädigungen hin zu untersuchen. Im weiteren Verlauf konnte der selbsternannte Handwerker die Dame hinters Licht führen. Die 77-Jährige willigte ein, begleitete den Unbekannten durch das Erdgeschoss und weiter in den Keller, so dass dieser seine „Arbeit“ aufnehmen konnte. Der Mann gaukelte der Dame vor, die Rohrleitungen zu überprüfen und das positive Ergebnis per Handy einem „Kollegen“ mitzuteilen. Anschließend begab er sich wieder hinauf ins Erdgeschoss. Die Hausbewohnerin ging zwar unverzüglich hinterher, konnte dem Mann jedoch altersbedingt nicht so schnell folgen. Im Erdgeschoss habe der Unbekannte noch kurze Zeit so getan, als nähme er weitere Begutachtungen vor, bevor er sich wieder in Richtung der Haustür begab. Nachdem der Mann die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen hatte, stellte die Dame im Rahmen einer Nachschau fest, dass ihre auf einer Anrichte abgestellte Handtasche offen stand und nicht wie üblich geschlossen war und dass der Dieb schlussendlich eine niedrige dreistellige Summe an Bargeld an sich genommen hatte. Die gesuchte Person kann mittlerweile anhand von Zeugenaussagen beschrieben werden. Der schlanke Mann im geschätzten Alter von 27 Jahren sprach deutsch und war zum Zeitpunkt des Diebstahls mit einem grünen Blazer, braunen Schuhen sowie einem Base-Cap bekleidet. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen, wie beispielsweise auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Nachbarschaft, nehmen die Ermittler unter 04103-2165 entgegen. Vor dem Hintergrund des geschilderten Diebstahls warnt die Polizei aktuell vor derartigen Personen. Der sogenannte Trickdiebstahl ist ein bundesweites Phänomen, das oftmals durch überörtliche Täter begangen wird. Insbesondere falsche Handwerker versuchen immer wieder mittels verschiedener Maschen in unterschiedlichen Formen in ausgewählte Häuser und Wohnungen und somit an Bargeld und Schmuck zu kommen. Der Fantasie der Betrüger sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Nicht selten werden sie an der Tür aufdringlich oder betteln regelrecht darum, ihren „Auftrag“ ausführen zu dürfen. Die Zielrichtung ist dabei immer dieselbe. Den potentiellen „Opfern“ soll in der Regel eine Notsituation vorgegaukelt werden, damit sie die Unbekannten hinein lassen. Die Polizei ruft insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Besuchen hellhörig zu werden, die fremden Personen nicht ins Haus oder in die Wohnung zu lassen und umgehend die Polizei zu verständigen. Zudem können sich besorgte Bürger bei bestehender Unsicherheit im Umgang mit derartigen Situationen an die Polizei wenden. Dort erhalten vermeintliche Opfer entsprechende Verhaltenshinweise. Die Polizeidirektion Bad Segeberg weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass speziell für Senioreninformationen ausgebildete Sicherheitsberater für Vorträge zur Verfügung stehen. Ein Kontakt lässt sich unter 04551-884-2141 über das Sachgebiet Prävention herstellen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de