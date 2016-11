POL-SE: Holm – Polizei erweitert Serviceangebot

Bad Segeberg (ots) – Polizeirevier Wedel führt zusätzliche Sprechzeiten in der Außenstelle Holm ein Das Polizeirevier Wedel führt mit Wirkung zum 1. Januar 2017 in seiner Außenstelle in Holm zusätzliche feste Sprechzeiten ein, um eine noch bessere Erreichbarkeit zu gewährleisten. Der Leiter der Polizeistation Holm, Thorsten Ibs, wird neben den üblichen Dienstzeiten fortan immer dienstags von 10 Uhr bis 12 Uhr sowie donnerstags von 16 Uhr bis 18 Uhr in seinem Büro in der Straße Sandberge 29 anzutreffen sein. Die telefonische Erreichbarkeit der Außenstelle Holm hat auch außerhalb der genannten Sprechzeiten unter der Rufnummer 04103-2165 weiterhin Bestand. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de