Bad Segeberg (ots) – In der Nacht zum vergangenen Samstag ist es in der Hauptstraße bei einem Autohändler zum Brand eines Mazdas gekommen. Polizeibeamte stellten das brennende Auto während einer Streifenfahrt gegen 02:20 Uhr fest. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Der Brand zog ein angrenzendes Gebäude in Mitleidenschaft. Eine Hecke sowie ein in unmittelbarer Nähe befindlicher weiterer Mazda wurden durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst ergebnislos. Personen sind durch den Brand nicht zu Schaden gekommen. Der entstandene Sachschaden wird auf den mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer hat im besagten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich Hauptstraße wahrgenommen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 202-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de